Cinco são presos em operação contra jogo ilegal no Caju (RJ)

SÃO PAULO - A Polícia Civil apreendeu 18 máquinas caça-níqueis e R$ 669 em bares nas favelas do Complexo do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira, 6.

Cinco homens foram presos em flagrante. Eles são os donos dos estabelecimentos onde os materiais foram encontrados.

A operação foi montada após informações recebidas pelo Disque Denúncia. A ação foi realizada por policiais da 17ª DP (São Cristóvão), em conjunto com o 4º BPM (São Cristóvão).