Cinco são presos por explosão de delegacia A Polícia Civil apresentou ontem em Sorocaba mais cinco acusados de participar do roubo e explosão da Delegacia de Entorpecentes de Botucatu, em novembro. Entre os presos está o traficante Daniel Leandro Perger, de 27 anos, acusado de ser o mentor do crime. Outras quatro pessoas planejaram o crime de dentro de presídios. A polícia, porém, não tem provas do envolvimento do PCC.