Cinco sessões especiais para a família, no MIS Reaberto há pouco, o Museu da Imagem e do Som traz hoje uma programação especial para toda a família, com cinco sessões. Começa às 11 horas, com Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e encerra às 20h30 com Waldick Soriano, de Patrícia Pillar. MIS: Avenida Europa, 158, Jd. Europa, tel.:2117-4777. Grátis.