Cinco suspeitos são mortos em confronto com a polícia do Rio Dois confrontos entre policiais e bandidos, um em Niterói e outro em São João de Meriti, região metropolitana do Rio de Janeiro, deixaram cinco pessoas mortas no fim da noite de terça-feira, 6. Em Niterói, policiais entraram em tiroteio com três assaltantes que tentaram roubar um banco; em São João do Meriti, dois suspeitos foram baleados em tentativa de seqüestro. No primeiro tiroteio, no Morro do Estado, em Niterói, o confronto ocorreu entre policiais militares do 12º Batalhão e três assaltantes que haviam invadido uma agência bancária no bairro de Icaraí. Segundo os policiais, os baleados foram levados para o Hospital Antônio Pedro e pertenciam à Favela do Acari, à Favela Roquete Pinto e um à Favela do Morro do Estado. Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu 120 trouxinhas de maconha, 85 papelotes de cocaína, duas pistolas, uma espingarda, três rádios transmissores e duas granadas. O caso foi encaminhado à 76ª Delegacia, do Centro de Niterói. Seqüestro Outros dois bandidos foram mortos durante uma tentativa de seqüestro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Sete homens, ocupando três veículos semelhantes aos da Polícia Federal e usando camisetas da Polícia Civil, tentaram seqüestrar contra Selmo Bernardino Tibúrcio, funcionário de uma empresa de transporte de valores, na Rodovia Presidente Dutra, quando a vítima voltava para casa. A intenção dos criminosos era ir com o rapaz pela manhã na empresa onde ele trabalha e lá roubar o que estivesse nos cofres. O confronto ocorreu no Jardim Metrópole no momento em que os policiais cruzaram com os carros. Com a chegada da polícia, o vigilante conseguiu escapar, mas houve perseguição seguida por uma intensa troca de tiros. O soldado Davison da Silva, de 42 anos, foi atingido no rosto e levado para o Hospital da Polícia Militar, no Centro do Rio. Dois bandidos foram baleados e morreram no local. O caso foi registrado no 64º Distrito Policial, de Vilar dos Teles.