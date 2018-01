Cinco traficantes são presos após tiroteio na Favela da Coréia

Cinco traficantes foram presos na manhã desta quinta-feira, 26, na Favela da Coréia, em Senador Camará, no Rio de Janeiro. As prisões foram feitas após tiroteio com policiais da Polinter. Na ação, também foram aprrendidas drogas como maconha e cocaína e uma pistola.

No tiroteio, um policial foi ferido de raspão. Os presos serão apresentados na sede da Polinter pelo delegado Eduardo Soares na manhã desta quinta.