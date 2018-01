Cinegrafista atingido por rojão em protesto no Rio tem morte cerebral

Atualizado às 12h58

RIO - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio acaba de informar a morte cerebral do cinegrafista da TV Bandeirantes atingido por um rojão de vara em um protesto no dia 6 de fevereiro. Santiago Ilídio Andrade, de 49 anos, faleceu na manhã desta segunda-feira, 10. Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Souza Aguiar, no centro, com afundamento de crânio.

Andrade estava em coma induzido desde que foi atingido. No mesmo dia, passou por uma neurocirurgia para estancar o sangramento e estabilizar a pressão intracraniana. Além do afundamento de crânio ele perdeu parte da orelha esquerda.

O cinegrafista da TV Bandeirantes foi ferido durante um confronto entre policiais e manifestantes em meio a um protesto contra o aumento da passagem de ônibus no Rio.

Novo ato. Os Movimentos Passe Livre do Rio e de Niterói promovem outro protesto contra o aumento da passagem de ônibus, em vigor desde sábado. Marcado inicialmente para as 17h na Candelária, o ato foi transferido para as 18h na mesma praça onde o cinegrafista foi atingido, na frente do Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste e vizinho da Central do Brasil.

Investigação. Na manhã de domingo, 9, a polícia prendeu o tatuador Fábio Raposo, de 22 anos, que confessou ter entregue o rojão ao suspeito de tê-lo acendido. Raposo concordou em ajudar a polícia a produzir um retrato falado do responsável pelo crime. O homem aparece em imagens de TV e fotografias, mas não foi possível identificá-lo nos registros, porque estava de máscara.

O advogado do tatuador, Jonas Tadeu Nunes, afirmou que tem o nome do suspeito e vai apresentá-lo ainda nesta segunda-feira, 10, ao delegado que investiga o caso.