Cinegrafista da Rede TV morre após ataque de bandidos O cinegrafista da Rede TV, Jorge Luiz de Barros, de 53 anos, e o ex-policial militar Nivaldo da Cruz, de 46 anos, foram assassinados na tarde deste sábado, 4, por homens que invadiram um bar na zona oeste do Rio. A suspeita inicial dos investigadores que estiveram no local logo após o crime é de que o ataque teria sido dirigido a Nivaldo, expulso da Polícia Civil. Segundo testemunhas, um grupo de homens armados passou pelo bar dentro de um veículo Fiesta preto, já atirando na direção de Nivaldo. O funcionário da Rede TV estava em período de férias, tinha acabado de comprar um refrigerante no bar e estava deixando o local no momento do ataque. O cinegrafista morreu em frente ao estabelecimento. Nivaldo chegou a ser levado ao Hospital Albert Schweitzer, mas não sobreviveu.