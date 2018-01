Circulação de trens no Rio é ruim pelo terceiro dia seguido

Pelo terceiro dia consecutivo, a rede ferroviária do Rio de Janeiro apresentou problemas. No início da manhã desta sexta-feira, 9, os trens no ramal de Santa Cruz e Deodoro circularam com atrasos de 10 minutos devido a problemas em uma subestação de energia. Segundo a SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário, a circulação foi normalizada às 7h30.

Na tarde de quinta-feira, 8, a Central do Brasil, no Centro do Rio, ficou fechada por mais de uma hora, após passageiros realizarem um protesto devido ao atraso nos embarques nos trens causado por problemas técnicos em uma das composições.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, 7, uma pane nos serviços também interferiu na circulação dos trens e provocou tumulto, deixando mais de 10 feridos.