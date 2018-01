Em Belém, Círio de Nazaré reúne milhares de fiéis em romarias

BELÉM - Uma cidade lotada de romeiros. Em outubro, Belém é palco do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações católicas do Brasil. Neste ano, são esperados mais de 84 mil turistas na cidade para a quadra nazarena.

A manhã deste sábado em Belém foi marcada pela Romaria Fluvial, em que a imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é levada em um navio da Marinha do Brasil. Inúmeros embarcações, que ficam ao redor da santa, acompanham a procissão e o percurso de 18 quilômetros é navegado pela baía do Guajará.

A primeira Romaria Fluvial foi realizada em 1986, com cerca de 30 barcos. Na ocasião, a procissão ficou marcada por um fenômeno natural em que uma grande auréola luminosa surgiu no céu contornando o sol. O fenômeno foi considerado um sinal de bênção e aprovação da Virgem de Nazaré.

As procissões oficiais do Círio de Nazaré começaram desde a última sexta-feira, 9. São 12 no total. A primeira é a maior delas, com 48,5 quilômetros, em que a imagem peregrina da Santa percorre a região metropolitana de Belém.

Neste sábado, além da Romaria Fluvial, foram realizadas a Rodoviária e a Moto-Romaria. À noite, uma das mais belas romarias promete reunir mais de 1,5 milhão de fiéis nas ruas da cidade, a Trasladação.