Ciro prefere assumir futura pasta de aeroportos

O deputado Ciro Gomes (PSB) tende mais a aceitar o futuro Ministério dos Portos e Aeroportos do que a Integração Nacional ou a Saúde, informaram amigos muito próximos a ele. O deputado está fora do País, mas deve retornar nos próximos dias, quando dará uma resposta à presidente eleita, Dilma Rousseff.

Com o início da formação do ministério, o deputado tomou a decisão de viajar para a Europa. De acordo com assessores e amigos, a intenção foi justamente ficar longe do burburinho e das fofocas que envolveriam a formação da equipe de Dilma. A princípio, a ideia de Ciro Gomes era não aceitar nenhum cargo. Mas, ao receber o convite feito pela presidente eleita, o deputado acabou mudando de opinião.

A opção pelo futuro Ministério de Portos e Aeroportos teria dois motivos. Primeiro, porque será uma pasta com muita verba e grande visibilidade internacional até 2014, quando será realizada no País a Copa do Mundo. E Ciro quer se mostrar como um gestor capaz de pôr fim ao risco de caos nos aeroportos brasileiros por qualquer motivo, principalmente nas férias ou em feriados mais longos.

O segundo motivo seria o fato de deixar o Ministério da Integração Nacional livre para ser ocupado pelo ex-deputado Fernando Bezerra Coelho (PSB), que tem como padrinho o governador de Pernambuco e presidente do partido, Eduardo Campos.

Na campanha presidencial, as relações entre Ciro e Eduardo Campos ficaram desgastadas, pois o deputado queria disputar a eleição e foi contido pelo governador pernambucano, que se aliou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ajudou a minar as pretensões do deputado.

Ainda conforme seus amigos, Ciro só lamenta o fato de o programa Cinturão das Águas, que está interligando as bacias hidrográficas cearenses com canais a céu aberto e adutoras, continuar com o Ministério da Integração Nacional. O programa é tocado pelo governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro, em parceria com o governo federal e deverá ser concluído até 2014.

Outras pastas. Apesar das queixas do PT, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, deve ficar no cargo. Várias alas do partido tentam derrubá-la, alegando que ela não é filiada ao partido. Dilma, no entanto, tem simpatia por Isabela e só vai tirá-la do posto em último caso, se tiver de ceder a vaga para acomodação política na seara petista.

A deputada Iriny Lopes (PT-ES), da corrente Articulação de Esquerda, é a mais cotada para assumir a Secretaria das Mulheres. A possível entrada de Iriny abre caminho para Guilherme Lacerda, ex-presidente da Funcef - o poderoso fundo de pensão da Caixa Econômica Federal (CEF) - assumir uma vaga na Câmara. Ele fez uma das mais caras campanhas do Espírito Santo para deputado federal, mas não se elegeu e ficou com a primeira suplência do PT capixaba.