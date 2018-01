'Clarín' destaca preocupação com segurança do papa

SÃO PAULO - A visita do papa ao Rio repercutiu na imprensa internacional nesta terça-feira, 23. O espanhol El País deu ênfase à "cruzada do papa pela igualdade" e destacou também o possível encontro do pontífice com o teólogo brasileiro Leonardo Boff. Já o argentino Clarín destacou a preocupação com a segurança do papa, que enfrentou engarrafamento em seu trajeto pelo centro do Rio nessa segunda, 22. Segundo o jornal, os efetivos policiais e militares que cuidam da segurança do evento estão "em alerta máximo", dentre outros motivos, pela bomba caseira que foi encontrada no Santuário Nacional de Aparecida por onde o papa vai passar.

A agência de notícias italiana Ansa destacou a gratidão do papa pela acolhida dos brasileiros. Os conflitos ocorridos na segunda-feira após a cerimônia no Palácio Guanabara também ganharam destaque na imprensa internacional. O El País contabilizou os feridos e detidos. Já o italiano Corriere della Sera publicou a foto de um policial em chamas após ser atacado por um coquetel molotov.