Classicismo vienense na Sala São Paulo Fundada em 1952, a Camerata Salzburg, especializada no classicismo vienense, chegou a São Paulo sob o comando do regente Stefan Vladar. A orquestra concentra as apresentações nas obras de Joseph Haydn (1732-1809). Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, Campos Elísios; tel.: (11) 3258-3344; 21h. A partir de R$ 70.