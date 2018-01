Cliente invade restaurante com veículo no centro de SP Após consumir bebida alcoólica das 14h às 23h deste sábado (30) no tradicional Restaurante Walter Manccini, localizado na Rua Avanhandava, no centro da capital paulista, a dona de um Honda Civic branco, placas CAJ 2525/SP, identificada como Wélcia Paixão, de 50 anos, invadiu o estabelcimento comercial com o próprio veículo, deixando feridas oito pessoas. Segundo relato feito por testemunhas, uma destas o manobrista do restaurante que entregou o Honda à cliente, a mulher entrou no carro, acelerou, bateu o importado contra a traseira de um Voyage que, por sua vez, foi lançado contra uma Kombi e, esta, contra um Fiat Uno. Ao dar ré, a cliente novamente perdeu o controle do veículo e invadiu o restaurante pela porta principal de entrada, de madeira e vidro, que ficou totalmente destruída. Oito pessoas, três mulheres e cinco homens, foram atingidas, entre clientes e funcionários. O Corpo de Bombeiros e as próprias pessoas que estavam no restaurante encaminharam as vítimas, a maioria com ferimentos leves, para os hospitais Samaritano e Santa Cecília. Aparentemente embriagada, segundo testemunhas, Wélcia foi conduzida por policiais militares da 3ª Companhia do 07º Batalhão ao Instituto Médico Legal (IML) central, onde se recusou a fazer o exame de dosagem alcoólica. Mas após voltar ao 4º Distrito Policial, da Consolação, onde o caso está sendo registrado, a dona do Honda foi reencaminhada ao IML onde passará por um exame clínico apenas, por meio do qual serão avaliadas as condições físicas e a aparência da cliente, para que a perícia possa ter indícios de embriaguez.