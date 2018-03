Clube paulista e rede de lojas arrecadam suprimentos para desabrigados no Rio

O São Paulo Futebol Clube, em parceria com o Clube dos 13, e a rede de lojas de supermercados Wal-Mart iniciaram na quinta-feira, 8, uma campanha para arrecadar doações para as pessoas atingidas pelas chuvas no Rio.

A arrecadação feita pelo clube de futebol, por exemplo, recebeu no primeiro dia da campanha cerca de 2 toneladas de produtos, entre alimentos, galões de água, roupas, calçados, cobertores, edredons, colchões, travesseiros, brinquedos, material de limpeza e de higiene pessoal.Os produtos recolhidos no Estádio do Morumbi serão encaminhado ao Governo do Rio. As doações podem ser feitas no portão 1 do Estádio, das 8 às 18 horas, até o próximo dia 14.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas lojas do Wal-Mart, os paulistanos podem doar alimentos, água, material de limpeza, agasalhos e cobertores. O material será enviado para a Defesa Civil Estadual. A entrega dos donativos é realizada a cada cinco dias, aproximadamente.

Os terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara planejam a abertura de postos de coleta para a próxima semana.

Lojas Renner

A partir de hoje, as lojas da rede Renner do Rio também farão coleta de roupas. A empresa doará cerca de 10 mil peças de roupas para as famílias desabrigadas em decorrência das chuvas, além de 10 toneladas de alimentos, que serão distribuídas nas cidades de Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo.