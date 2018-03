Clube pode destinar IPTU para Fumcad Um projeto do Executivo, aprovado ontem pela Câmara, permite que clubes, agremiações e confederações (inscritos no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) destinem o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Fumcad). "Os clubes podem captar doações com pessoas físicas e jurídicas", disse o líder do governo, José Police Neto. A Prefeitura arrecada R$ 30 milhões de IPTU do setor.