CNBB cobra pressa na demarcação de terras

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) quer uma resposta mais rápida do governo federal quanto à demarcação das terras dos índios guaranis em Mato Grosso do Sul. Em visita a indígenas acampados à margem de estradas na região de Dourados, o secretário-geral da entidade, d. Dimas Lara Barbosa, disse que a CNBB já enviou carta ao presidente Lula pedindo agilidade. Nota divulgada pelo Conselho Indigenista Missionário diz que os guaranis estão sendo vítimas de "graves violações de direitos humanos".