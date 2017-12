CNJ decide investigar ministro Paulo Medina, do STJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, nesta terça-feira, 31, por unanimidade, a abertura de processo disciplinar contra o ministro licenciado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo Medina e três outros magistrados acusados de envolvimento com a chamada máfia dos caça-níqueis, desmantelada pela PF em abril passado. Os quatro são suspeitos de participação em esquema de venda de sentenças a favor de organizações criminosas. Com a abertura do processo, eles passam a ser formalmente investigados. O relator do processo foi o ministro Cesar Asfor Rocha, cujo voto pela abertura do processo foi acompanhado pelos outros 14 integrantes do CNJ. Em caso de condenação, a pena máxima para os quatro acusados é a de aposentadoria compulsória.