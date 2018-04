CNJ julga processo contra ministro do STJ Está marcado para terça-feira o julgamento do mais importante processo administrativo disciplinar que já passou pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo Medina poderá ser aposentado compulsoriamente pelo órgão de controle externo do Judiciário. Ele está afastado desde maio de 2007.