Os dados incluídos no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa já estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br). Qualquer cidadão pode acessar os dados e verificar os processos julgados em que não cabe mais recurso. Até o dia 30 havia 2.002 condenados registrados no sistema, que mostra os detalhes das condenações, inclusive as penas aplicadas.