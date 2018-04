CNJ quer mutirão em Tribunais do Júri O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou recomendação para que os Estados promovam mutirões para acelerar os julgamentos de crimes contra a vida nos Tribunais do Júri e deem prioridade no julgamento dos processos criminais com réus presos. Entre os exemplos de atrasos está Jaboatão dos Guararapes (PE), que tem 3 mil júris para serem feitos.