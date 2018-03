Co-piloto assumiu comando do 3054, aponta caixa-preta

A análise dos dados monitorados pelas caixas-pretas do Airbus A320 da TAM, que explodiu em 17 de julho, matando 199 pessoas, aponta que 15 segundos antes da colisão houve troca de comando na aeronave. De acordo com os parâmetros degravados, o co-piloto do jato, Henrique Stephanini di Sacco, assumiu as operações no lugar do comandante Kleyber Lima e realizou manobras na tentativa de evitar a colisão com o prédio da TAM Express, depois de o avião varar a pista principal do Aeroporto de Congonhas. Duas fontes ligadas à investigação da Aeronáutica confirmaram a informação. Na opinião de uma delas, o fato de o co-piloto ter assumido o comando mostra uma última reação, "de desespero". Isso porque a caixa-preta de voz não registrou o aviso sonoro de "priority", mecanismo acionado por um dos tripulantes para trocar o comando da aeronave. "Os gráficos mostram apenas que o piloto deixa de agir e o co-piloto começa a atuar nos controles direcionais", diz um engenheiro ligado à investigação. O confronto de diferentes gráficos do gravador de dados do avião, segundo essa fonte, afasta a possibilidade de panes hidráulicas nos spoilers (freios aerodinâmicos) do jato, uma vez que eles "responderam" aos movimentos dos controles direcionais (joysticks). Os gráficos mostram que, no momento em que o avião toca o solo, às 18h48min26s, Lima está no controle. A situação muda 9 segundos depois, às 18h48min35s, quando o traço azul - correspondente ao piloto - não registra sinais de operação. E a linha vermelha - que indica as ações do co-piloto - se sobrepõe. Confrontando os gráficos da caixa de dados do Airbus com a transcrição do diálogo dos pilotos, a troca de comando aconteceu logo depois de Lima ter dito a di Sacco que não conseguia desacelerar o avião. Às 18h48min33s, o piloto disse "Olha isso!" Pilotos e especialistas em segurança de vôo dizem que o comandante pode ter olhado os instrumentos da cabine que sinalizavam o aumento de potência do motor direito. Às 18h48min34s, o co-piloto disse "Desacelera, desacelera". É quando o piloto reconhece: "Não consigo, não consigo". Nesse instante, a caixa-preta registra que o co-piloto assume o comando aeronave. Outra fonte ligada à investigação reforça essa análise. "Embora o procedimento seja incomum, quando o co-piloto percebeu que o avião não estava desacelerando, ele tentou virar o avião, independentemente das ações do piloto, talvez por desespero. Nesse caso, o computador executa o comando de quem estiver com o joystick (controle) ligado", disse. Ao ser acionado, o sistema dá prioridade para quem está no comando da operação. Mas esse comando não avisou assim que o co-piloto assumiu as operações. Os gráficos confirmam que o manete da turbina direita não se movimentou nenhum grau, permanecendo em ponto de aceleração máxima, enquanto a turbina esquerda passou a diminuir a potência. Outra informação revelada pelos dados da caixa-preta é que, após o toque no solo, os pilotos demoraram nove segundos para pressionar os pedais de freio do avião. "É uma demora exagerada", afirmou outra fonte. A leitura dos dados confirma a principal hipótese sobre as causas do acidente, de que houve falha operacional na posição dos manetes. O depoimento do vice-presidente de Segurança da Airbus, o francês Yannick Malinge, anteontem à CPI do Apagão Aéreo da Câmara levou o chefe da comissão de investigação do acidente, tenente-coronel Fernando Camargo, a informar que os dados da caixa-preta de dados não apontam indícios de falha mecânica. Camargo ressalvou que a hipótese não está descartada.