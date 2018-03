Co-piloto da TAM é enterrado em Porto Alegre

O corpo do co-piloto da TAM Ricardo Kley Santos, 30 anos, foi enterrado nesta quinta-feira no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. Ele estava no vôo 3054 como passageiro. Depois de passar dois dias com a família, ele ia de Porto Alegre a São Paulo, onde teria de cumprir escala de trabalho no dia seguinte à tragédia no aeroporto de Congonhas. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Apaixonado por aviação e por esportes radicais, como esqui aquático, Santos havia passado pela Varig como co-piloto de vôos internacionais e estava na TAM há cerca de um ano. Sua próxima meta profissional era ser promovido a comandante.