Cobrador de ônibus de Guarulhos é morto em assalto O cobrador Maurício da Mota Barreto, de 30 anos, foi morto, após o ônibus em que trabalhava ser assaltado por três homens, no início da madrugada deste sábado, 3, na Estrada do Saboó, Parque Santos Dumont, em Guarulhos. Maurício teria reagido ao assalto e foi atingido por um tiro na cabeça. Ele morreu no PS São João. Os criminosos fugiram levando os R$ 30 que estavam na gaveta. Segundo a polícia, o motorista do ônibus circular da Viação Guarulhos Transportes - cujo nome está mantido em sigilo - só percebeu que estava ocorrendo um assalto, ao escutar o tiro, às 0h35 deste sábado. Assustado brecou o ônibus que fazia a linha Fortaleza - Vila Galvão. Os criminosos aproveitaram, então, para forçar a abertura da porta e fugir. O crime foi registrado no 7º DP de Guarulhos.