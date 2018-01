Código de trânsito Combustível: Veículo imobilizado por falta de combustível constitui infração média, com multa de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira Equipamento obrigatório: Dirigir sem equipamento obrigatório, ineficiente ou inoperante é infração grave, com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na CNH. Há ainda retenção para regularização Limpador de pára-brisa: Dirigir sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva surge como infração grave, com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na CNH Faróis: conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas é infração média, com multa de R$ 85,13 e 4 pontos (e retenção para regularização) Óleo: Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante é infração gravíssima, com multa de R$ 191,54 e 7 pontos