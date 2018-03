Código Florestal está na pauta de amanhã Está marcada para amanhã, às 14 horas, na Câmara dos Deputados, a votação da reforma do Código Florestal. Integrantes da comissão especial que analisa o tema pediram vista conjunta do parecer do deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) na semana passada. O texto atribui mais autonomia aos Estados para legislar sobre meio ambiente, retira a obrigatoriedade de reserva legal para pequenas propriedades e prevê que áreas usadas para produção rural sejam consideradas espaço consolidado da atividade agrícola.