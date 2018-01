Coisa de louco Para enfrentar o calor que anda fazendo em quase todo o País, vem aí uma nova versão do totem Cuca Fresca. Em vez de borrifar gotículas refrescantes, o troço vai despejar um balde d?água gelada em quem der start na máquina. Talvez refresque! QUE FRIA! Jesus vai acabar perdendo a paciência com Madonna. O namorado brasileiro que a cantora adotou não reclama de levar as crianças todo sábado ao centro de Cabala em Nova York, mas passear na neve nas noites de domingo, francamente, aí também já é demais. FOME DE QUÊ? A polícia ainda não tem pistas do sumiço de documentos comprometedores sobre a merenda escolar em São Paulo. Precisa ver se a garotada não comeu a papelada. LINHA DURA A Guarda Municipal do Rio prendeu no domingo um único folião que conseguiu flagrar urinando nas imediações do bloco que desfilava pelo centro. Um outro rapaz foi visto mostrando as nádegas no Leblon, mas não foi identificado pela PM. É o que o prefeito Eduardo Paes chama de "choque de ordem". PROCURA INSACIÁVEL Depois de desistir do carnaval no Brasil, Sharon Stone anunciou que quer virar escritora. Desta vez, parece que é sério! A atriz já teria, inclusive, comprado a fantasia. EU, HEIN! Ronaldinho Gaúcho acaba de comprar uma cafeteira revestida em ouro por R$ 30 mil. Aí tem, né não?! Convocação geral Sobrou sofá na primeira reunião da Frente Parlamentar Anticorrupção realizada ontem à noite no apartamento do deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP), em Brasília. Ficou decidido que o próximo encontro será no banco de trás do carro do Gabeira. Gente de circo O circo de Suzana Vieira agora está completo. Sandro Pedroso, suposto novo affair que a atriz apresentou à sociedade no Desfile das Campeãs da Marquês de Sapucaí, é "especialista em artes circenses". Ou seja: o homem certo no lugar certo. Essa não! Justiça seja feita ao PMDB, o partido não teve qualquer envolvimento com o saque de estatuetas de bronze do Palácio de Verão, em Pequim, no séc. 19. Também não mantém relação com a sigla o caloteiro chinês que arrematou duas dessas peças no leilão da coleção particular de Yves Saint Laurent. E não se fala mais nisso, OK? Dupla dinâmica É grande a expectativa em toda a região centro-oeste para um possível encontro de Ronaldo Fenômeno e o veterano Denilson nas noites de Itumbiara. Já pensou se o ex-parceiro do Fenômeno na Seleção resolve lhe mostrar a cidade que dá nome a seu novo clube após a estreia do Corinthians, amanhã, na Copa do Brasil? Sai de baixo, né não? Médico louco Com base em diagnóstico de inflamação na garganta, o médico de Hugo Chávez o proibiu de falar por três dias. Por muito menos, o presidente da Venezuela fechou a Radio Caracas Televisión (RCTV).