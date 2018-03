Colarinho protege a bebida Qual é o problema de pedir chope sem colarinho? Além do visual pouco atraente, segundo o mestre cervejeiro Luciano Horn, a bebida fica menos cremosa. "Se for ingerida rapidamente, o sabor e o aroma ficam praticamente inalterados." Sobre a mesa por alguns minutos, ela entra em contato com o oxigênio mais rapidamente do que se estivesse protegida pelo colarinho. Daí, suas características físicas e químicas se alteram antes de o consumidor ver o fundo do copo. "O chope ideal é fresco, servido a uma temperatura entre 4°C e 6°C, com dois a três dedos de colarinho, sendo a espuma consistente" No geral, o chope tem um amargor moderado. Os aromas mais perceptíveis são os frutados, herbais e os do malte. Mas isso depende do tipo de chope. "O black, por exemplo, é o que tem mais gosto de malte. Também ganha no quesito cremosidade", diz Horn. "Entre todos, o da Brahma é o menos adocicado, apesar de seu amargor moderado.O consumidor até pode não ser um especialista para perceber alterações que muitas vezes são sutis, mas não terá como notar o fato de que seu chope, sem colarinho, vai esquentar bem mais rápido que o do vizinho, servido com espuma."