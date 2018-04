Colegas exigem que Barbiere revele nomes

Deputados da base do governo e da oposição cobram o deputado Roque Barbiere (PTB) a divulgar quais são os parlamentares da Assembleia de Legislativa que estariam vendendo emendas. A acusação, revelada ontem pelo Estado, foi feita por Barbiere em uma entrevista a um canal de internet. Segundo ele, de 25% a 30% dos 94 deputados da Casa enriquecem fazendo isso.

O líder do PSOL, Carlos Giannazi, protocolou no Conselho de Ética um pedido de investigação do caso. O deputado afirma que o Barbiere deve revelar o que sabe sobre o suposto esquema. "É estarrecedor. Se ele sabe de alguma coisa, por que não foi à tribuna da Casa? Por que não foi à Corregedoria ou procurou o Conselho de Ética?", questionou.

O líder do PT na Casa, Ênio Tatto, classificou como "graves" as denúncias e instou Barbiere a ser mais específico. "Tem que começar a falar os nomes. Se não, deixa todo mundo na berlinda, como suspeito". Na mesma toada seguiu o líder do PSDB, Orlando Morando. "A forma generalizada é uma coisa nociva. Precisa identificar quem são os 30%".

Tatto afirmou que iria procurar a Corregedoria da Assembleia para pedir providências. O Legislativo paulista, no entanto, está sem um corregedor desde junho, quando expirou o mandato de Célia Leão (PSDB). Segundo a Casa, porém, o caso precisa ser tratado na Comissão de Ética, conforme manda o estatuto. Célia Leão, que tem gabinete ao lado do de Barbiere, disse não ter ficado constrangida com a declaração do deputado de que "existe vizinho" vendendo emenda. "Sou vizinha mas não tenho nenhuma preocupação. A mim essa fala não serve".

Milton Leite Filho (DEM), que tem gabinete do outro lado do de Barbiere, afirmou que "os vizinhos referidos são de sua região de atuação, Birigui (interior de São Paulo)" e que "nunca possuiu vínculo" com Barbiere. Ele engrossou a pressão para que o deputado revele o que sabe. "Com a palavra, o deputado Barbiere. Que cite os deputados".

A cobrança foi repetida por Célia Leão. "Seria muito bom que ele falasse, até para preservar a Assembleia e aqueles que não fazem, já que ele disse que te alguns que fazem. Se algum dia eu vir algo errado, vou dizer."

Barbiere está no interior de São Paulo e, segundo o Estado apurou, deve ir à Assembleia no início da semana para se explicar publicamente.

O Conselho de Ética da Assembleia é composto por nove integrantes, dos quais sete são da base do governo. O presidente do órgão é Hélio Nishimoto (PSDB), que informou, por meio de sua assessoria, que só poderá se manifestar após a leitura e análise do pedido de investigação.

Defesa.O único parlamentar a defender Barbiere foi o líder do PTB, Campos Machado. "Ele tem um excelente caráter, é um homem de família. Isso aí (as acusações) deve ter sido pinçado de um contexto. Ele tem um respeito muito grande pela Assembleia". Machado afirmou que em seus 20 anos no Legislativo nunca ouviu falar em venda de emendas e disse que Barbiere é um homem "honrado e leal" . "É difícil encontrar um caráter como o daquele baixinho".