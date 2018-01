Colégio de Angra recebe velório de vítimas de deslizamentos

Cerca de cem pessoas acompanham o velório de 12 vítimas dos deslizamentos de terra provocados pelas chuvas em Angra dos Reis na virada do ano.

Resgatados 33 corpos de vítimas da chuva em Angra

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerimônia ocorre no colégio estadual no centro da cidade. Entre as vítimas estão cinco integrantes de uma mesma família que morreram no desabamento do morro da Carioca, na parte continental da cidade. As outras sete vítimas são moradores da Ilha do Bananal, na Ilha Grande.

Velório de 12 das mais de 30 vítimas das chuvas e deslizamentos em Angra dos Reis. Wilton Junior/AE

Entre ontem e o meio desta manhã, haviam sido resgatados 33 corpos de vítimas dos deslizamentos.

No morro da Carioca, 13 corpos já foram resgatados e outras seis pessoas estão desaparecidas. Outros dois corpos já teriam sido localizados pelas equipes.