Coleta de doações por meio da Defesa Civil é retomada O governo de Santa Catarina assegurou a continuidade do recebimento de doações para as vítimas das enchentes e dos deslizamentos de terra que atingem, sobretudo, o litoral do estado. De acordo com o comunicado divulgado ontem, a Defesa Civil Estadual vai utilizar unidades das Secretarias de Desenvolvimento Regional para armazenar as doações. Na noite de anteontem, a Defesa Civil de Santa Catarina havia informado que o transporte de doações estava temporariamente suspenso porque as centenas de toneladas de alimentos, água, roupas e materiais de higiene e limpeza haviam superado a capacidade de armazenamento disponível até o momento. O volume de doações criou problemas de logística só superados com a determinação de que as doações sejam encaminhadas às secretarias localizadas no litoral sul e norte catarinenses (municípios de Criciúma, Araranguá e Joinville), além das secretarias situadas nas regiões mais afetadas pelas águas (Blumenau, Timbó, Brusque, Jaraguá do Sul e Itajaí). As doações em dinheiro aos atingidos pelas chuvas em Santa Catarina por meio das nove contas bancárias abertas chegam R$ 16.212.243,24. Mais informações podem ser obtidas no site www.desastre.sc.gov.br ou pelo telefone 0800-482020.