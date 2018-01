Coligação de Lula regulariza candidatura O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, por meio de nota nesta quarta-feira, 9, que os advogados da coligação A Força do Povo, encabeçada pelo presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, já havia encaminhado os documentos para a regularização da candidatura de Lula no último sábado. Entre os problemas detectados está a assinatura do pedido de registro, que foi assinado somente pelo presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini. De acordo com a legislação, representantes dos outros partidos que compõem a coligação - PT/PRB/PCdoB - também têm de assinar o pedido. "Se a documentação apresentada ao ministro Gerardo Grossi estiver em ordem será analisada pelo relator do Pedido de Registro de Candidatura e então levada a julgamento em plenária no TSE", afirma a nota