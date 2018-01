Coligação de Lula tem 72 horas para regularizar candidatura O ministro Gerardo Grossi, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou aos partidos que integram a coligação A Força do Povo, que tem como candidato o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regularizem o pedido de registro da candidatura à reeleição. O ministro deu um prazo de 72 horas para que sejam feitas algumas correções no pedido de registro. Entre os problemas detectados está a assinatura do pedido de registro. O pedido foi assinado somente pelo presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini. De acordo com a legislação, representantes dos outros partidos que compõem a coligação também têm de assinar o pedido.