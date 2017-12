Colisão de carreta e ônibus mata 4 jovens Quatro estudantes morreram, na noite de anteontem, em um acidente no km 223 da BR-116, em Catuji (MG). As vítimas estavam em um ônibus da prefeitura de Ponto dos Volantes que transportava estudantes que tinham feito a prova do Enem em Teófilo Otoni. O ônibus foi atingido na traseira por uma carreta de Mogi das Cruzes (SP). Outros 34 ocupantes do ônibus se feriram - desses, 11 tiveram lesões graves.