Colisão de monomotor deixa quatro mortos Um monomotor explodiu, na manhã de ontem, ao chocar-se contra a Serra do Curral, na zona sul de Belo Horizonte, matando o piloto Paulo Sérgio Pagani Vieira Machado e os passageiros Edward Gomes Moreira Júnior, Paulo Ribeiro Nunes e Leandro Augusto Lemos Naves. No momento do acidente, por volta das 8h50, uma neblina encobria a serra. O avião havia saído do Aeroporto da Pampulha com destino a Juiz de Fora.