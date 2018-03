Colisão de trens no RJ causa pelo menos 8 mortes Pelo menos oito pessoas morreram e 40 ficaram feridos na quinta-feira, quando dois trens suburbanos colidiram em Nova Iguaçu, informaram autoridades. Uma porta-voz da prefeitura da cidade também informou que mais de 100 integrantes de equipes de resgate estavam retirando pessoas dos escombros. Dezenas de ambulâncias foram enviadas ao local. Mais cedo, um porta-voz dos Bombeiros disse que dois dos mortos eram maquinistas. O canal a cabo GloboNews mostrou imagens dos destroços de pelo menos uma composição e de equipes de resgate retirando pessoas do local. Uma autoridade da SuperVias, empresa que opera o sistema de trens, estimou que poderia haver cerca de 800 pessoas em um dos trens no momento do acidente. (Por Andrei Khalip)