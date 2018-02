Colisão deixa ao menos 30 feridos na BR-101 em RS

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, 29, após um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus no Km 83 da BR-101, no município de Osório, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia de Porto Alegre para a cidade de Torres, que faz divisa com Santa Catarina. Todos os feridos foram encaminhados aos hospitais de Osório e Capão da Canoa. Dez deles em estado grave. Ainda segundo a polícia, a rodovia está liberada e o trânsito flui normalmente.