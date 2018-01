Colisão em MT deixa um morto e interdita BR-364 por seis horas

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou um morto e dois feridos nesta segunda-feira, 31, na Rodovia BR-364, em Cuiabá, no Mato Grosso. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos por cerca de seis horas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão seguia de Rondonópolis para Cuiabá quando colidiu com outros três veículos, duas carretas e um caminhão, na altura do km 349, em Serra de São Vicente.

O motorista Waldir de Jesus Silva, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, os outros três condutores envolvidos no acidente não se feriram.

Murilo Barbosa de Oliveira e Jânio Pereira Ribeiro ocupantes de uma das carretas sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto Socorro de Cuiabá.