Colisão entre 2 caminhões deixa 1 morto na Anhanguera (SP) Um acidente envolvendo dois caminhões, na madrugada desta quarta-feira, ocasionou na morte do motorista de um dos veículos, na Via Anhanguera. De acordo com informações da Autoban, concessionária que administra a rodovia, um caminhão bateu na traseira de outro, por volta das 0h15, no quilômetro 115, região de Sumaré, interior de São Paulo. O tráfego está normal na região.