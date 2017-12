Colisão entre 2 ônibus deixa 14 feridos em SP Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas em conseqüência de um acidente envolvendo dois ônibus da viação Paratodos na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos-Jaguaré, altura do shopping SP Market, na zona Sul de São Paulo, esta manhã. Seis equipes do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas.