Colisão entre lotações deixa três feridos em São Paulo Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas lotações, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 24. O acidente aconteceu por volta das 7h30, na avenida Cupecê, no Jardim Prudência. As vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro do Hospital Sabóia, no Jabaquara. Caminhão pega fogo na Castelo Branco Um caminhão que transportava acetato de etila pegou fogo na altura do quilômetro 85 da Rodovia Castelo Branco, na altura da cidade de Itu, no interior de São Paulo, na pista sentido Capital. O incêndio começou depois de uma colisão com outra carreta, que carregava açúcar. De acordo com a concessionária Colinas, há quatro quilômetros de congestionamento no local e não há registro de feridos. A opção de desvio é sair da Castelo Branco no quilômetro 99 e pegar a SP-097 com destino a Porto Feliz. No quilômetro 132, o motorista pegará a SP 300 e, no 109, terá indicação para a SP-075, por onde poderá retornar à Castelo Branco.