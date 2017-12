Colisão entre ônibus e caminhão mata 1 e fere 25 Uma pessoa morreu e outras 25 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de bóias-frias e um caminhão carregado de cana-de-açucar, na rodovia prefeito Fábio Talarico (SP-345) entre as cidades de Guaíra e Barretos, no interior de São Paulo. A colisão frontal aconteceu às 6h15 e a pista ficou com o tráfego lento, com tráfego liberado apenas pelo acostamento durante 3 horas. O ônibus que transportava os bóias-frias trafegava no sentido interior-capital e bateu de frente com o caminhão de três gaiolas de carga, que vinha na direção contrária, ao mudar de pista. O motorista do caminhão, Sebastião Martins de Almeida, morreu na hora. Dos 25 feridos no acidente, três estão em estado grave na Santa Casa de Barretos, entre eles o motorista do ônibus, Salvador Luiz Pereira. Pelas marcas de freada na pista - cerca de 70 metros - suspeita-se que o ônibus estava em alta velocidade. A rodovia SP-345 é uma das mais perigosas do Estado. Por ela passam diariamente cerca de 6 mil veículos. Também recebe todo o movimento de caminhões de pelo menos seis usinas de açúcar e álcool da região. Construída há mais de 30 anos, a rodovia jamais foi recapeada. O trecho é de responsabilidade do DER de Barretos. Está cheio de irregularidades e vem recebendo apenas serviços de tapa-buracos.