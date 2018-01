Colisão entre ônibus escolares deixa ao menos seis mortos em Alagoas

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo dois ônibus escolares na Rodovia AL-110, em Junqueiro, no interior de Alagoas, deixou ao menos seis mortos e vários feridos na noite desta quinta-feira, 30.

Um veículo transportava universitários de Teotônio Vilela para Arapiraca e o outro tinha como destino a cidade de Junqueiro. Os ônibus ficaram completamente destruídos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Entre os mortos estariam os dois motoristas e quatro estudantes, informou em nota a Secretaria de Comunicação Social de Teotônio Vilela.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e dez ambulâncias de cidades próximas como Teotônio Vilela, Junqueiro e São Sebastião foram prestar socorro no local do acidente.

Dos 45 estudantes enviados para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca, 28 foram liberados e 13 estão em observação, já fora de risco. Dois pacientes estão em estado grave e outros dois, internados, apurou o Estado. Médicos e funcionários de outros municípios foram mobilizados para auxiliar no atendimento da unidade.

O Hemocentro de Arapiraca (Hemoar) convocou a população para doar sangue na unidade.

O governador de Alagoas, Renan Filho (PMDB), publicou mensagem em seu Facebook na madrugada desta sexta-feira, 31, decretando luto oficial de três dias no Estado. Renan escreveu, também, que determinou "mobilização total e imediata dos meios necessários para o socorro às vítimas sobreviventes e apoio às famílias".