Colisão entre trem e ônibus deixa nove feridos na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, por volta das 22h15 de segunda-feira, 11, após um ônibus da Viação Três Amigos, que fazia a linha 782 (Marechal Hermes - Cascadura), ser atingido por um trem, que presta serviço de manutenção para a Supervia, na passagem de nível existente na Rua Aurélio Valporto, em Honório Gurgel, na zona norte do Rio. As informações são da Rádio CBN do Rio.

O motorista do ônibus Ederaldo Luiz de França, de 42 anos, afirmou que não percebeu o sinal de alerta da aproximação do trem. Todos os feridos, nenhum deles com gravidade, pois a composição estava em baixa velocidade, foram distribuídos para os hospitais Carlos Chagas e Albert Schweitzer. A linha onde ocorreu o acidente é auxiliar por isso não houve problemas na circulação dos trens da Supervia.