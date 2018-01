Colisão frontal mata 6 em rodovia de Porto Seguro

Seis pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida na madrugada de ontem após dois carros - um Pálio e uma Parati - baterem de frente na altura do quilômetro 29 da Rodovia BR-367, em Porto Seguro, no sul da Bahia. No Pálio morreram Tatiele dos Anjos, de 18 anos, Amon Vieira Rocha, de 25 anos, Esmael Carlos Souza, de 21 anos, mais uma mulher e o motorista, ambos ainda não identificados.

Entre os passageiros da Parati, José Renan Pereira Aguilar, de 42 anos, morreu. Joedson Borges Santos, de 23 anos, teve lesões graves e foi encaminhado ao Hospital Luis Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os corpos aguardam reconhecimento e autópsia no Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.