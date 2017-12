Colisão mata 3 e fere 2 na Ayrton Senna Três pessoas morreram e duas ficaram feridas ontem após a colisão entre um Gol e um Palio, no quilômetro 6 da Rodovia Ayrton Senna, em Itirapina, a 220 km da capital. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. Em São Paulo, cinco pessoas ficaram gravemente feridas após um veículo capotar no km 3 do Rodoanel Mário Covas.