Colisão mata sete na Avenida Brasil, no Rio Sete pessoas morreram, entre elas três crianças, num grave acidente ocorrido na manhã de ontem na Avenida Brasil, que liga a zona norte ao centro do Rio. Numa curva do km 37, um Corsa invadiu a pista de sentido contrário e bateu num Gol e numa carreta. Segundo bombeiros, testemunhas afirmaram que o Corsa derrapou. Os mortos eram ocupantes dos automóveis.