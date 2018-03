Colômbia descarta extradição de Abadía se ele for para os EUA

O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Fernando Araújo, declarou nesta terça-feira, 21, que o governo Álvaro Uribe vai "limpar o caminho" para extraditar para os Estados Unidos o narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadia, o Chupeta, assim que Washington apresentar oficialmente o pedido. Essa antecipação tenderá a criar algum impacto em decisões judiciais brasileiras e a criar constrangimentos para as diplomacias do Brasil, da Colômbia e dos Estados Unidos. Preso no último dia 7 em um condomínio de luxo em Aldeia da Serra, na Grande São Paulo, Abadía deverá responder no País por crime de lavagem de dinheiro antes de o Supremo Tribunal Federal vir a autorizar um possíveis pedidos de extradição - seja de Bogotá ou mesmo de Washington. Aos 44 anos de idade, o traficante liderava o Cartel do Vale do Norte e é acusado de ordenar 15 assassinatos nos EUA e 300 na Colômbia. No momento, está encarcerado no presídio federal de Campo Grande (MT), de segurança máxima. "Abadía está condenado na Colômbia por narcotráfico. Se os Estados Unidos apresentarem o pedido de extradição, limparemos o caminho para entregá-lo", afirmou Araújo à imprensa, ao lado do chanceler brasileiro Celso Amorim, logo depois de comemorar o acordo bilateral que dispensará os cidadãos brasileiros e colombianos de apresentar passaporte para cruzar a fronteira dos dois países. Os constrangimentos diplomáticos tendem a surgir em função do próprio histórico da prisão do narcotraficante. Auxiliado por informações enviadas pelas autoridades americanas, a Polícia Federal capturou Chupeta na Grande São Paulo por crime de lavagem de dinheiro, antes de o STF ter decretado sua prisão preventiva para fins de extradição, a partir de um pedido dos Estados Unidos. Por conta desse desajuste, o Judiciário brasileiro dificilmente permitirá que Abadía deixe o País para prestar contas à Justiça dos Estados Unidos ou da Colômbia antes de pagar pelo crime de lavagem de dinheiro. Em princípio, Abadía pretende ser extraditado para os Estados Unidos. Na semana passada, o próprio advogado dele, Sérgio Alambert, embarcou para os Estados Unidos com a missão de agilizar o processo de extradição. No Brasil, a situação jurídica do colombiano tende a agravar-se por conta de novas operações da PF, que apontaram a vinculação de Abadía a grupos que se valem de empresas brasileiras exportadoras de frutas para embarcar drogas para a Europa. No último sábado, dois brasileiros e cinco colombianos foram presos em uma fazenda a 500 quilômetros de Montevidéu, no Uruguai, quando descarregavam cocaína. O grupo faria parte do Cartel do Vale do Norte, comandado por Abadia. Em seguida, a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão na casa de um dos presos, o colombiano Gustavo Durán Bautista, no Morumbi, zona Sul de São Paulo, cuja fortuna é avaliada em US$ 100 milhões, apenas no Brasil. Anteontem, a PF desencadeou a operação São Francisco, de combate ao narcotráfico, em cinco Estados. Pelo menos um avião um helicóptero foram apreendidos no Campo de Marte, na zona Norte de São Paulo.