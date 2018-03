Colombiano corrigiu plástica nos Jardins

Funcionários de uma clínica de cirurgia plástica instalada em um casarão nos Jardins, bairro nobre na zona sul de São Paulo, confirmaram ontem que o traficante Juan Carlos Ramírez Abadía foi cliente do estabelecimento. Mas negaram que ele tenha passado por cirurgias no local para mudar a fisionomia. Segundo os funcionários, o traficante já chegou à clínica de medicina estética e tratamentos a laser com as feições alteradas. Ele teria feito operações apenas para correção de plásticas malfeitas. A médica responsável pela clínica pediu para não ter seu nome divulgado e disse que não poderia dar informações sobre o paciente em cumprimento ao Código de Ética Médica, que determina sigilo das informações colhidas dentro do consultório. A profissional é conhecida por escrever artigos em publicações sobre cirurgia plástica para leigos. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), ela é formada pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e fez especialização no Hospital de Defeitos da Face de São Paulo. Em seu registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremesp) não consta nenhum problema. Abadía freqüentava a clínica com a mulher, Milareth. Ela também passou por intervenções no local, segundo funcionários. O casal foi descrito como muito simpático e educado e nunca despertou qualquer suspeita. Anteontem, quando souberam que Abadía era um chefão do narcotráfico, algumas das atendentes choraram. "Ele é acusado de matar 300 pessoas. Que coisa horrível", dizia ontem uma das funcionárias, bastante nervosa. Ontem à noite, a médica responsável pelo local buscava um advogado para receber orientação. Ela diz acreditar que vincularam seu nome às cirurgias plásticas em razão de receitas médicas e fórmulas de remédios e cremes com seu nome que deveriam estar na casa do traficante CONSELHO DE MEDICINA O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Osvaldo Saldanha, afirmou que o profissional tem total autonomia para recusar fazer uma cirurgia, dentro dos limites técnicos ou éticos. "Isso não significa que o médico que realizou a plástica no bandido faz parte da quadrilha ou tem relação com o crime. O médico não tem a obrigação de saber o antecedente criminal do paciente antes de operá-lo." Saldanha diz que mudar totalmente a fisionomia de um paciente não é uma prática recomendada pela SBCP. "Mas quem garante que todos os procedimentos foram feitos de só uma vez ou pelo mesmo cirurgião? As mudanças estéticas podem ter sido feitas por etapa, primeiro os olhos, depois o nariz. Às vezes, o cirurgião nem sabe como era a feição original do paciente", afirma Saldanha. De acordo com o Cremesp, se os inquéritos policiais comprovarem que o cirurgião plástico sabia que a intenção do paciente era ficar irreconhecível para fugir de algum processo criminal, o médico pode ser indiciado por participação no crime e, após conclusão de sindicância do conselho, o registro para exercer a profissão também pode ser cassado. "Mas o que precisa ficar claro é que o médico não tem poder de polícia e não diferencia, dentro de um consultório, um paciente criminoso de um que não seja", afirma o conselheiro do Cremesp Lavínio Nilton Camarim. "Não existe nenhuma norma ou legislação que impeça o profissional de realizar uma cirurgia plástica em qualquer pessoa. Só há o envolvimento do médico quando fica comprovada a participação direta do profissional em alguma manobra ilícita." O presidente da SBCP orientou os cirurgiões a ficarem de olhos abertos para esse tipo de caso. "Quando o paciente manifesta que o interesse é mudar a identidade, no mínimo, ele precisa ser encaminhado para avaliação de um psicólogo antes de a plástica ser feita", afirma Saldanha. FRASES Osvaldo Saldanha Presidente da SBCP "O médico não tem a obrigação de saber o antecedente criminal do paciente antes de operá-lo" Lavínio Camarim Conselheiro do Cremesp "Não existe norma ou legislação que impeça o profissional em realizar uma cirurgia plástica em qualquer pessoa. Só há o envolvimento do médico quando fica comprovada a participação direta do profissional em alguma manobra ilícita"