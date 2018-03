Colombiano era pago para guardar fortuna O colombiano Jaime Verano García recebia R$ 7 mil para guardar a fortuna encontrada anteontem pelos agentes federais em Campinas (SP). García - pelo menos esse foi o nome com que ele se apresentou aos policiais - contou em seu depoimento que tinha a função de guardar o dinheiro e de manter a casa que Juan Carlos Ramírez Abadía havia comprado no bairro Gramado, no Condomínio Vila das Verbenas. Quando soube da prisão de Abadía na terça-feira, García decidiu agir. Desenterrou o dinheiro que estava no jardim da casa e o entregou ao motorista, o brasileiro Elizeu Almeida Machado, para que ele escondesse duas sacolas que tinham US$ 952 mil e 420 mil. Por isso, o colombiano acabou sendo autuado em flagrante sob a acusação de lavagem de dinheiro - Abadía é acusado pela Polícia Federal (PF) do mesmo crime no Brasil, além de formação de quadrilha e falsificação de documento. O motorista contou aos policiais que atendeu o pedido de García e decidiu levar o dinheiro para a casa de seu pai, que mora em Campinas. Ele, que também foi preso, pôs as sacolas, ainda sujas de terra, dentro de um armário. A PF informou ontem que soube que haveria dinheiro na casa guardada por García por meio de um bilhete com uma espécie de mapa achado com Abadía.