Colombo prevê atingir meta de economia

A meta de economizar R$ 1 bilhão nos quatro primeiros meses de mandato para cobrir o déficit de R$ 900 milhões, reflexo do aumento salarial concedido ao funcionalismo no último ano do governo anterior, continua sendo perseguida pelo governador Raimundo Colombo (DEM). Ele acredita que, ao completar 120 dias de governo, a meta será alcançada - nos primeiros 60 dias a economia chegou a pouco mais de R$ 500 milhões. "Já avançamos bastante", afirmou. Colombo prometeu que os investimentos para o Estado serão definidos a partir de maio.